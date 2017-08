KaRoKa na 75. Worldcon w Helsinkach

Pierwsza edycja Worldconu odbyła się w 1939 r. w Nowym Jorku. Od tamtej pory, z kilkuletnią przerwą w okresie II wojny światowej, wydarzenie to jest organizowane rokrocznie, za każdym razem w innym mieście. W 2017 roku odpowiada za nie stolica Finlandii – Helsinki.

Worldcon, który niezmiennie przyciąga prawdziwe tłumy, obfituje w interesujące dyskusje panelowe, warsztaty, odczyty oraz prezentacje naukowe, literackie, muzyczne, taneczne, kostiumowe, filmowe i z dziedziny gier. Wydarzenie to jest także okazją do wręczenia prestiżowych nagród branży fantastycznej: Hugo i Retro Hugo oraz nagrody im. Johna W. Campbella dla najlepszego nowego pisarza SF.

W konwencie, oprócz pasjonatów szeroko pojętej fantastyki, uczestniczą uznani artyści, pisarze, muzycy, krytycy, filmowcy, wydawcy i naukowcy. Wśród gości honorowych 75. Worldconu znajdą się znakomici autorzy SF: John-Henri Holmberg, Nalo Hopkinson, Johanna Sinisalo i Walter Jon Williams, oraz ilustratorka komiksów Claire Wendling. Świat nauki reprezentować będzie Ian Stewart, wielokrotny profesor i honorowy czarodziej Niewidzialnego Uniwersytetu (Unseen University). Gościem specjalnym będzie natomiast Kjell N. Lindgren, astronauta NASA, uczestnik Ekspedycji 44/45 na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) z 2015 r.

Na uczestników 75. konwentu Worldcon będzie czekać mnóstwo atrakcji i niezapomnianych wrażeń. Wydarzenie stanowi również okazję do – nomen omen – fantastycznych zakupów. Na jednym ze stoisk będzie można nabyć produkty z polskiego sklepu KaRoKa: odzież i akcesoria The Mountain i LazyOne, zabawki edukacyjne Wild Republic oraz gadżety Tree-Free. KaRoKa to lubiany przez tysiące osób kameralny sklep dla „ludzi na TAK” – pozytywnie zakręconych, płynących z nurtem eko i dążących do idealnej harmonii dzikiego, niczym nieposkromionego świata natury i fantazji z miejską dżunglą.